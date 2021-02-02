Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
02.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: EndekslerSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4691,04BIST SINAİ2.5541,60BIST GIDA, İÇECEK2.1821,15BIST TEKSTIL, DERİ1.0271,61BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeksler
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.469
|1,04
|BIST SINAİ
|2.554
|1,60
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.182
|1,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.027
|1,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.116
|1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.944
|1,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.150
|2,02
|BIST METAL ANA
|4.359
|1,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.843
|2,34
|BIST MADENCİLİK
|1.702
|-0,42
|BIST HİZMETLER
|1.227
|1,44
|BIST ELEKTRİK
|100
|2,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.656
|1,65
|BIST TURİZM
|399
|1,71
|BIST TİCARET
|3.655
|0,99
|BIST İLETİŞİM
|413
|1,52
|BIST SPOR
|1.007
|0,43
|BIST İNŞAAT
|1.628
|1,33
|BIST MALİ
|1.607
|2,03
|BIST BANKA
|1.467
|1,32
|BIST SİGORTA
|6.869
|0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.063
|2,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.394
|2,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|734
|1,58
|BIST TEKNOLOJİ
|2.036
|1,09
|BIST BİLİŞİM
|908
|1,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.324
|1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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