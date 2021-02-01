Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
01.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:17
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: EndekslerSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4071,55BIST SINAİ2.5141,50BIST GIDA, İÇECEK2.1601,59BIST TEKSTIL, DERİ1.0170,62BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeksler
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.407
|1,55
|BIST SINAİ
|2.514
|1,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.160
|1,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.017
|0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.096
|1,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.932
|0,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.111
|2,90
|BIST METAL ANA
|4.268
|-0,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.730
|2,91
|BIST MADENCİLİK
|1.711
|6,09
|BIST HİZMETLER
|1.212
|1,06
|BIST ELEKTRİK
|96
|3,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.642
|0,39
|BIST TURİZM
|395
|-0,72
|BIST TİCARET
|3.628
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|408
|1,16
|BIST SPOR
|1.018
|1,82
|BIST İNŞAAT
|1.614
|1,62
|BIST MALİ
|1.567
|1,31
|BIST BANKA
|1.439
|0,83
|BIST SİGORTA
|6.804
|-0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.059
|0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.349
|1,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|719
|2,04
|BIST TEKNOLOJİ
|2.006
|0,91
|BIST BİLİŞİM
|889
|1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.305
|0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500