Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
29.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.3690,12BIST SINAİ2.508-0,04BIST GIDA, İÇECEK2.1440,06BIST TEKSTIL, DERİ1.0220,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.369
|0,12
|BIST SINAİ
|2.508
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.144
|0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.022
|0,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.107
|0,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.942
|0,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.080
|1,60
|BIST METAL ANA
|4.311
|-1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.716
|0,17
|BIST MADENCİLİK
|1.612
|-0,98
|BIST HİZMETLER
|1.211
|-0,89
|BIST ELEKTRİK
|94
|0,56
|BIST ULAŞTIRMA
|1.656
|-0,94
|BIST TURİZM
|401
|0,05
|BIST TİCARET
|3.650
|-1,60
|BIST İLETİŞİM
|410
|-1,22
|BIST SPOR
|997
|0,99
|BIST İNŞAAT
|1.585
|-0,39
|BIST MALİ
|1.554
|-0,55
|BIST BANKA
|1.430
|-1,22
|BIST SİGORTA
|6.771
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.061
|-0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.338
|-0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|703
|0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|2.010
|-0,34
|BIST BİLİŞİM
|885
|0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.323
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar
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