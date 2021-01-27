Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
27.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5071,40BIST SINAİ2.5720,23BIST GIDA, İÇECEK2.235-0,06BIST TEKSTIL, DERİ1.037-0,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.507
|1,40
|BIST SINAİ
|2.572
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.235
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.037
|-0,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.179
|2,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.957
|0,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.117
|0,11
|BIST METAL ANA
|4.466
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.799
|0,42
|BIST MADENCİLİK
|1.686
|0,04
|BIST HİZMETLER
|1.247
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,49
|BIST ULAŞTIRMA
|1.683
|-0,49
|BIST TURİZM
|410
|0,70
|BIST TİCARET
|3.745
|-0,42
|BIST İLETİŞİM
|426
|1,42
|BIST SPOR
|1.025
|3,57
|BIST İNŞAAT
|1.660
|0,36
|BIST MALİ
|1.609
|-0,12
|BIST BANKA
|1.475
|-0,31
|BIST SİGORTA
|6.879
|-0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.112
|4,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.392
|-0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|729
|0,16
|BIST TEKNOLOJİ
|2.073
|-0,98
|BIST BİLİŞİM
|906
|-1,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.370
|1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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