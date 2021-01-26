Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
26.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.451-1,08BIST SINAİ2.572-0,49BIST GIDA, İÇECEK2.242-0,50BIST TEKSTIL, DERİ1.043-0,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.451
|-1,08
|BIST SINAİ
|2.572
|-0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.242
|-0,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.043
|-0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.147
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.948
|-0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.163
|0,65
|BIST METAL ANA
|4.434
|-0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.812
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|1.694
|-0,34
|BIST HİZMETLER
|1.243
|-0,01
|BIST ELEKTRİK
|99
|1,04
|BIST ULAŞTIRMA
|1.676
|-1,15
|BIST TURİZM
|409
|1,47
|BIST TİCARET
|3.755
|0,88
|BIST İLETİŞİM
|419
|-0,92
|BIST SPOR
|995
|-1,86
|BIST İNŞAAT
|1.655
|-0,17
|BIST MALİ
|1.612
|-0,02
|BIST BANKA
|1.485
|0,17
|BIST SİGORTA
|6.875
|1,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.072
|2,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.392
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|727
|-0,38
|BIST TEKNOLOJİ
|2.089
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|925
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.392
|1,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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