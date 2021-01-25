Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
25.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4881,29BIST SINAİ2.5831,04BIST GIDA, İÇECEK2.2530,38BIST TEKSTIL, DERİ1.0522,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.488
|1,29
|BIST SINAİ
|2.583
|1,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.253
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.052
|2,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.177
|2,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.972
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.133
|3,47
|BIST METAL ANA
|4.439
|0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.839
|1,44
|BIST MADENCİLİK
|1.666
|2,28
|BIST HİZMETLER
|1.246
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|97
|4,21
|BIST ULAŞTIRMA
|1.714
|-0,92
|BIST TURİZM
|404
|3,27
|BIST TİCARET
|3.725
|0,02
|BIST İLETİŞİM
|424
|0,94
|BIST SPOR
|1.015
|-0,94
|BIST İNŞAAT
|1.661
|0,20
|BIST MALİ
|1.622
|-0,25
|BIST BANKA
|1.496
|-1,27
|BIST SİGORTA
|6.790
|-0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.035
|1,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.404
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|732
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|2.077
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|908
|0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.358
|2,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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