Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
22.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.454-0,35BIST SINAİ2.545-0,74BIST GIDA, İÇECEK2.232-0,60BIST TEKSTIL, DERİ1.0130,39BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.454
|-0,35
|BIST SINAİ
|2.545
|-0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.232
|-0,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.013
|0,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.128
|-0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.947
|-0,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.056
|0,49
|BIST METAL ANA
|4.445
|-1,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.739
|-1,13
|BIST MADENCİLİK
|1.653
|1,36
|BIST HİZMETLER
|1.237
|-0,47
|BIST ELEKTRİK
|93
|-0,86
|BIST ULAŞTIRMA
|1.740
|-0,56
|BIST TURİZM
|381
|1,79
|BIST TİCARET
|3.718
|-0,25
|BIST İLETİŞİM
|418
|-0,47
|BIST SPOR
|1.014
|-1,90
|BIST İNŞAAT
|1.655
|-0,75
|BIST MALİ
|1.620
|-1,07
|BIST BANKA
|1.517
|-2,10
|BIST SİGORTA
|6.799
|0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.021
|0,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.390
|-0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|718
|0,15
|BIST TEKNOLOJİ
|2.070
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|902
|-0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.275
|0,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500