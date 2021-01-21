Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5561,28BIST SINAİ2.6030,58BIST GIDA, İÇECEK2.2670,87BIST TEKSTIL, DERİ9971,33BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.556
|1,28
|BIST SINAİ
|2.603
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.267
|0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|997
|1,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.152
|1,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.992
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.050
|2,84
|BIST METAL ANA
|4.633
|0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.830
|0,58
|BIST MADENCİLİK
|1.644
|1,39
|BIST HİZMETLER
|1.262
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|94
|1,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.791
|0,31
|BIST TURİZM
|381
|2,60
|BIST TİCARET
|3.789
|-0,34
|BIST İLETİŞİM
|429
|0,42
|BIST SPOR
|1.048
|1,20
|BIST İNŞAAT
|1.697
|0,77
|BIST MALİ
|1.661
|0,87
|BIST BANKA
|1.574
|1,40
|BIST SİGORTA
|6.821
|-0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.010
|0,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.418
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|727
|1,77
|BIST TEKNOLOJİ
|2.099
|1,00
|BIST BİLİŞİM
|928
|1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.260
|-0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500