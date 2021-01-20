Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
20.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4140,58BIST SINAİ2.5830,46BIST GIDA, İÇECEK2.2500,84BIST TEKSTIL, DERİ9800,85BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.414
|0,58
|BIST SINAİ
|2.583
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.250
|0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|980
|0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.109
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.003
|1,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.998
|-0,10
|BIST METAL ANA
|4.559
|-0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.814
|0,65
|BIST MADENCİLİK
|1.633
|-0,87
|BIST HİZMETLER
|1.245
|-0,57
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.795
|-0,71
|BIST TURİZM
|361
|0,48
|BIST TİCARET
|3.710
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|427
|-1,15
|BIST SPOR
|1.040
|-1,92
|BIST İNŞAAT
|1.666
|-1,23
|BIST MALİ
|1.636
|-0,30
|BIST BANKA
|1.551
|-0,97
|BIST SİGORTA
|6.811
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.000
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.398
|-0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|712
|0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|2.080
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|908
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.271
|-0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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