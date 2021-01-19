Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
19.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4731,10BIST SINAİ2.5820,73BIST GIDA, İÇECEK2.231-0,51BIST TEKSTIL, DERİ9690,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.473
|1,10
|BIST SINAİ
|2.582
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.231
|-0,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|969
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.122
|0,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.967
|1,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.006
|1,54
|BIST METAL ANA
|4.622
|-0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.815
|1,32
|BIST MADENCİLİK
|1.683
|0,76
|BIST HİZMETLER
|1.257
|1,00
|BIST ELEKTRİK
|93
|0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|1.817
|2,57
|BIST TURİZM
|367
|-0,26
|BIST TİCARET
|3.735
|0,67
|BIST İLETİŞİM
|431
|1,16
|BIST SPOR
|1.078
|-2,15
|BIST İNŞAAT
|1.692
|1,40
|BIST MALİ
|1.649
|1,35
|BIST BANKA
|1.573
|0,74
|BIST SİGORTA
|6.715
|1,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|991
|1,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.408
|2,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|711
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|2.095
|1,12
|BIST BİLİŞİM
|908
|1,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.290
|0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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