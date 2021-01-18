Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
18.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.3652,39BIST SINAİ2.5191,45BIST GIDA, İÇECEK2.1760,69BIST TEKSTIL, DERİ9592,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.365
|2,39
|BIST SINAİ
|2.519
|1,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.176
|0,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|959
|2,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.097
|-0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.910
|0,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.968
|0,66
|BIST METAL ANA
|4.520
|2,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.695
|2,00
|BIST MADENCİLİK
|1.673
|1,36
|BIST HİZMETLER
|1.228
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|92
|1,36
|BIST ULAŞTIRMA
|1.748
|-1,23
|BIST TURİZM
|374
|2,05
|BIST TİCARET
|3.645
|-0,67
|BIST İLETİŞİM
|421
|-0,18
|BIST SPOR
|1.093
|2,16
|BIST İNŞAAT
|1.659
|1,71
|BIST MALİ
|1.603
|-0,03
|BIST BANKA
|1.547
|0,22
|BIST SİGORTA
|6.573
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|953
|0,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.352
|-0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|694
|0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|2.041
|1,36
|BIST BİLİŞİM
|870
|2,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.262
|0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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