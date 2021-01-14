Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
14.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1070,19BIST SINAİ2.5220,61BIST GIDA, İÇECEK2.1940,81BIST TEKSTIL, DERİ9401,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.107
|0,19
|BIST SINAİ
|2.522
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.194
|0,81
|BIST TEKSTIL, DERİ
|940
|1,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.158
|-0,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.935
|1,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.967
|-0,27
|BIST METAL ANA
|4.449
|0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.738
|0,72
|BIST MADENCİLİK
|1.630
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|1.257
|0,19
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|1.776
|0,65
|BIST TURİZM
|355
|3,20
|BIST TİCARET
|3.796
|0,39
|BIST İLETİŞİM
|436
|0,01
|BIST SPOR
|1.051
|1,09
|BIST İNŞAAT
|1.669
|-2,28
|BIST MALİ
|1.650
|0,20
|BIST BANKA
|1.611
|0,10
|BIST SİGORTA
|6.511
|0,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|976
|0,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.388
|0,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|700
|0,81
|BIST TEKNOLOJİ
|2.043
|0,39
|BIST BİLİŞİM
|841
|0,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.259
|-1,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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