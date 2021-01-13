Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
13.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1280,95BIST SINAİ2.5210,82BIST GIDA, İÇECEK2.1840,31BIST TEKSTIL, DERİ9171,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.128
|0,95
|BIST SINAİ
|2.521
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|917
|1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.160
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.911
|-0,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.982
|0,50
|BIST METAL ANA
|4.446
|1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.767
|2,70
|BIST MADENCİLİK
|1.687
|-1,26
|BIST HİZMETLER
|1.255
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|1.757
|1,62
|BIST TURİZM
|341
|0,36
|BIST TİCARET
|3.756
|0,19
|BIST İLETİŞİM
|434
|2,01
|BIST SPOR
|1.084
|-0,93
|BIST İNŞAAT
|1.782
|2,79
|BIST MALİ
|1.643
|0,51
|BIST BANKA
|1.611
|0,23
|BIST SİGORTA
|6.512
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|983
|0,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.376
|0,83
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|698
|0,56
|BIST TEKNOLOJİ
|2.039
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|829
|0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.268
|1,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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