Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
12.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0660,92BIST SINAİ2.4820,67BIST GIDA, İÇECEK2.156-0,71BIST TEKSTIL, DERİ8990,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.066
|0,92
|BIST SINAİ
|2.482
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.156
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|899
|0,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.117
|-0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.924
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.976
|-0,05
|BIST METAL ANA
|4.298
|0,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.644
|2,57
|BIST MADENCİLİK
|1.724
|0,36
|BIST HİZMETLER
|1.237
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.740
|2,11
|BIST TURİZM
|334
|0,78
|BIST TİCARET
|3.743
|-0,10
|BIST İLETİŞİM
|426
|-0,22
|BIST SPOR
|1.078
|0,70
|BIST İNŞAAT
|1.614
|-0,07
|BIST MALİ
|1.634
|0,43
|BIST BANKA
|1.614
|0,08
|BIST SİGORTA
|6.484
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|991
|0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.358
|1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|694
|-0,26
|BIST TEKNOLOJİ
|2.027
|0,07
|BIST BİLİŞİM
|813
|0,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.228
|-0,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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