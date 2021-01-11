Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
11.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0761,41BIST SINAİ2.4891,76BIST GIDA, İÇECEK2.1962,59BIST TEKSTIL, DERİ8911,05BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.076
|1,41
|BIST SINAİ
|2.489
|1,76
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.196
|2,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|891
|1,05
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.153
|0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.938
|1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.993
|1,69
|BIST METAL ANA
|4.346
|0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.545
|2,84
|BIST MADENCİLİK
|1.767
|5,28
|BIST HİZMETLER
|1.249
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|91
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.728
|0,17
|BIST TURİZM
|337
|1,91
|BIST TİCARET
|3.781
|0,97
|BIST İLETİŞİM
|437
|1,64
|BIST SPOR
|1.078
|4,35
|BIST İNŞAAT
|1.635
|0,99
|BIST MALİ
|1.643
|-0,06
|BIST BANKA
|1.635
|-0,84
|BIST SİGORTA
|6.516
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|992
|0,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.350
|0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|705
|0,84
|BIST TEKNOLOJİ
|2.060
|1,03
|BIST BİLİŞİM
|830
|0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.254
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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