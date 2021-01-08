Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
08.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0000,54BIST SINAİ2.4250,92BIST GIDA, İÇECEK2.0961,49BIST TEKSTIL, DERİ8740,52BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.000
|0,54
|BIST SINAİ
|2.425
|0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.096
|1,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|874
|0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.106
|0,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.915
|0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.947
|0,55
|BIST METAL ANA
|4.313
|1,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.422
|-0,21
|BIST MADENCİLİK
|1.621
|2,66
|BIST HİZMETLER
|1.234
|0,41
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|1.743
|1,97
|BIST TURİZM
|333
|2,06
|BIST TİCARET
|3.714
|-0,21
|BIST İLETİŞİM
|431
|0,71
|BIST SPOR
|1.015
|-0,07
|BIST İNŞAAT
|1.612
|0,52
|BIST MALİ
|1.635
|0,34
|BIST BANKA
|1.633
|0,34
|BIST SİGORTA
|6.473
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|987
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.338
|0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|698
|-0,72
|BIST TEKNOLOJİ
|2.048
|2,04
|BIST BİLİŞİM
|827
|4,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.259
|1,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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