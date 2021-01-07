Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
07.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9830,23BIST SINAİ2.3850,38BIST GIDA, İÇECEK2.0650,31BIST TEKSTIL, DERİ8681,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.983
|0,23
|BIST SINAİ
|2.385
|0,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.065
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|868
|1,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.109
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.873
|0,72
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.931
|1,17
|BIST METAL ANA
|4.203
|-0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.409
|0,52
|BIST MADENCİLİK
|1.569
|1,95
|BIST HİZMETLER
|1.227
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.693
|-0,40
|BIST TURİZM
|323
|-0,25
|BIST TİCARET
|3.718
|0,36
|BIST İLETİŞİM
|429
|-0,19
|BIST SPOR
|1.031
|2,77
|BIST İNŞAAT
|1.606
|0,57
|BIST MALİ
|1.622
|1,35
|BIST BANKA
|1.618
|1,34
|BIST SİGORTA
|6.407
|0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|982
|0,36
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.328
|1,04
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|700
|3,09
|BIST TEKNOLOJİ
|2.010
|1,36
|BIST BİLİŞİM
|787
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.268
|2,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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