Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
06.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9480,68BIST SINAİ2.3901,37BIST GIDA, İÇECEK2.0670,76BIST TEKSTIL, DERİ8601,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.948
|0,68
|BIST SINAİ
|2.390
|1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.067
|0,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|860
|1,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.117
|-0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.864
|0,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.928
|0,08
|BIST METAL ANA
|4.273
|2,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.408
|2,61
|BIST MADENCİLİK
|1.558
|0,08
|BIST HİZMETLER
|1.224
|1,05
|BIST ELEKTRİK
|92
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.699
|0,70
|BIST TURİZM
|322
|1,54
|BIST TİCARET
|3.697
|-0,49
|BIST İLETİŞİM
|433
|2,50
|BIST SPOR
|965
|4,05
|BIST İNŞAAT
|1.609
|4,50
|BIST MALİ
|1.591
|0,98
|BIST BANKA
|1.574
|1,66
|BIST SİGORTA
|6.395
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|981
|-0,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.313
|0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|683
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|1.998
|2,09
|BIST BİLİŞİM
|791
|1,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.239
|1,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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