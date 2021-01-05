Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
05.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8810,43BIST SINAİ2.3810,91BIST GIDA, İÇECEK2.0600,45BIST TEKSTIL, DERİ8620,16BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.881
|0,43
|BIST SINAİ
|2.381
|0,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.060
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|862
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.147
|2,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.842
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.973
|1,25
|BIST METAL ANA
|4.243
|0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.362
|3,25
|BIST MADENCİLİK
|1.614
|1,67
|BIST HİZMETLER
|1.215
|0,06
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,83
|BIST ULAŞTIRMA
|1.704
|-0,17
|BIST TURİZM
|315
|1,79
|BIST TİCARET
|3.713
|-0,93
|BIST İLETİŞİM
|427
|1,39
|BIST SPOR
|944
|-0,76
|BIST İNŞAAT
|1.501
|1,06
|BIST MALİ
|1.599
|0,76
|BIST BANKA
|1.584
|1,01
|BIST SİGORTA
|6.403
|0,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|992
|-0,10
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.319
|0,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|682
|0,63
|BIST TEKNOLOJİ
|1.968
|0,15
|BIST BİLİŞİM
|786
|-0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.228
|0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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