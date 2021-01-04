Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
04.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9090,66BIST SINAİ2.3701,29BIST GIDA, İÇECEK2.0481,11BIST TEKSTIL, DERİ8640,09BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.909
|0,66
|BIST SINAİ
|2.370
|1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.048
|1,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|864
|0,09
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.122
|-1,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.874
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.922
|2,90
|BIST METAL ANA
|4.266
|0,50
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.254
|1,28
|BIST MADENCİLİK
|1.602
|8,92
|BIST HİZMETLER
|1.209
|1,36
|BIST ELEKTRİK
|89
|1,33
|BIST ULAŞTIRMA
|1.740
|-0,06
|BIST TURİZM
|309
|2,19
|BIST TİCARET
|3.724
|1,75
|BIST İLETİŞİM
|418
|1,48
|BIST SPOR
|938
|0,81
|BIST İNŞAAT
|1.484
|1,55
|BIST MALİ
|1.590
|1,62
|BIST BANKA
|1.584
|1,67
|BIST SİGORTA
|6.251
|1,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|978
|1,87
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.316
|1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|661
|2,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.969
|0,79
|BIST BİLİŞİM
|791
|0,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.206
|1,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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