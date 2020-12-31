Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

31.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:35
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.887-0,35BIST SINAİ2.335-0,37BIST GIDA, İÇECEK2.024-0,49BIST TEKSTIL, DERİ851-0,58BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.887-0,35
BIST SINAİ2.335-0,37
BIST GIDA, İÇECEK2.024-0,49
BIST TEKSTIL, DERİ851-0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.150-0,94
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.8710,66
BIST TAŞ, TOPRAK1.857-0,37
BIST METAL ANA4.246-1,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.169-0,72
BIST MADENCİLİK1.475-0,35
BIST HİZMETLER1.196-0,23
BIST ELEKTRİK880,09
BIST ULAŞTIRMA1.7420,55
BIST TURİZM2993,04
BIST TİCARET3.676-0,72
BIST İLETİŞİM414-0,39
BIST SPOR9260,91
BIST İNŞAAT1.4660,07
BIST MALİ1.561-0,06
BIST BANKA1.550-0,56
BIST SİGORTA6.1380,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG956-0,33
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2980,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.642-0,03
BIST TEKNOLOJİ1.949-0,07
BIST BİLİŞİM7801,59
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1731,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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