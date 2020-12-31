Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
31.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.887-0,35BIST SINAİ2.335-0,37BIST GIDA, İÇECEK2.024-0,49BIST TEKSTIL, DERİ851-0,58BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.887
|-0,35
|BIST SINAİ
|2.335
|-0,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.024
|-0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|851
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.150
|-0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.871
|0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.857
|-0,37
|BIST METAL ANA
|4.246
|-1,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.169
|-0,72
|BIST MADENCİLİK
|1.475
|-0,35
|BIST HİZMETLER
|1.196
|-0,23
|BIST ELEKTRİK
|88
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.742
|0,55
|BIST TURİZM
|299
|3,04
|BIST TİCARET
|3.676
|-0,72
|BIST İLETİŞİM
|414
|-0,39
|BIST SPOR
|926
|0,91
|BIST İNŞAAT
|1.466
|0,07
|BIST MALİ
|1.561
|-0,06
|BIST BANKA
|1.550
|-0,56
|BIST SİGORTA
|6.138
|0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|956
|-0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.298
|0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|642
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|1.949
|-0,07
|BIST BİLİŞİM
|780
|1,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.173
|1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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