Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
29.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.916-0,18BIST SINAİ2.2980,44BIST GIDA, İÇECEK2.0080,26BIST TEKSTIL, DERİ849-0,37BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.916
|-0,18
|BIST SINAİ
|2.298
|0,44
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.008
|0,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|849
|-0,37
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.187
|-1,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.824
|1,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.821
|-0,83
|BIST METAL ANA
|4.093
|-0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.204
|0,90
|BIST MADENCİLİK
|1.447
|-1,27
|BIST HİZMETLER
|1.178
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|88
|3,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.722
|2,95
|BIST TURİZM
|287
|-0,98
|BIST TİCARET
|3.590
|-0,06
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,60
|BIST SPOR
|920
|-2,16
|BIST İNŞAAT
|1.472
|1,05
|BIST MALİ
|1.521
|-0,15
|BIST BANKA
|1.497
|-0,29
|BIST SİGORTA
|5.995
|-1,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|-0,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.265
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|-0,92
|BIST TEKNOLOJİ
|1.920
|-0,09
|BIST BİLİŞİM
|768
|0,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.152
|-0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500