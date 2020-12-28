Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
28.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9201,10BIST SINAİ2.2881,58BIST GIDA, İÇECEK2.0110,99BIST TEKSTIL, DERİ8510,96BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.920
|1,10
|BIST SINAİ
|2.288
|1,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.011
|0,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|851
|0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.227
|3,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.796
|2,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.846
|1,23
|BIST METAL ANA
|4.111
|0,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.132
|1,81
|BIST MADENCİLİK
|1.490
|1,38
|BIST HİZMETLER
|1.178
|0,63
|BIST ELEKTRİK
|85
|1,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.682
|-0,14
|BIST TURİZM
|285
|0,99
|BIST TİCARET
|3.612
|0,76
|BIST İLETİŞİM
|411
|0,59
|BIST SPOR
|951
|-1,02
|BIST İNŞAAT
|1.469
|1,11
|BIST MALİ
|1.525
|0,76
|BIST BANKA
|1.505
|0,57
|BIST SİGORTA
|6.058
|1,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|965
|1,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.260
|0,61
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|650
|1,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.925
|0,85
|BIST BİLİŞİM
|768
|1,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.155
|0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500