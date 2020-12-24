Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
24.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.847-0,11BIST SINAİ2.2410,40BIST GIDA, İÇECEK1.968-0,37BIST TEKSTIL, DERİ8370,12BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.847
|-0,11
|BIST SINAİ
|2.241
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.968
|-0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|837
|0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.055
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.760
|1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.795
|-0,31
|BIST METAL ANA
|4.102
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.102
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|1.343
|1,54
|BIST HİZMETLER
|1.172
|0,36
|BIST ELEKTRİK
|86
|0,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.706
|2,73
|BIST TURİZM
|280
|-0,17
|BIST TİCARET
|3.594
|-0,18
|BIST İLETİŞİM
|403
|0,31
|BIST SPOR
|985
|0,52
|BIST İNŞAAT
|1.449
|-0,35
|BIST MALİ
|1.519
|0,33
|BIST BANKA
|1.510
|0,50
|BIST SİGORTA
|5.839
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|963
|0,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.254
|0,51
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|648
|-1,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.911
|1,17
|BIST BİLİŞİM
|754
|2,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.157
|-0,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500