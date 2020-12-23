Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
23.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.833-0,70BIST SINAİ2.2230,85BIST GIDA, İÇECEK1.9860,63BIST TEKSTIL, DERİ8390,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.833
|-0,70
|BIST SINAİ
|2.223
|0,85
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.986
|0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|839
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.097
|2,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.717
|2,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.812
|0,11
|BIST METAL ANA
|4.056
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.094
|0,66
|BIST MADENCİLİK
|1.311
|1,53
|BIST HİZMETLER
|1.167
|1,40
|BIST ELEKTRİK
|86
|1,42
|BIST ULAŞTIRMA
|1.662
|0,89
|BIST TURİZM
|280
|0,95
|BIST TİCARET
|3.592
|2,20
|BIST İLETİŞİM
|403
|0,44
|BIST SPOR
|974
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|1.453
|1,86
|BIST MALİ
|1.518
|0,67
|BIST BANKA
|1.509
|0,46
|BIST SİGORTA
|5.835
|0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|953
|1,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.250
|1,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|655
|0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|1.901
|0,62
|BIST BİLİŞİM
|740
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.173
|-0,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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