Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
22.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8760,84BIST SINAİ2.2022,04BIST GIDA, İÇECEK1.9910,68BIST TEKSTIL, DERİ8361,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.876
|0,84
|BIST SINAİ
|2.202
|2,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.991
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|836
|1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.070
|-2,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.664
|1,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.788
|1,68
|BIST METAL ANA
|4.068
|5,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.091
|1,75
|BIST MADENCİLİK
|1.290
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|1.153
|0,54
|BIST ELEKTRİK
|85
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.662
|3,77
|BIST TURİZM
|278
|1,73
|BIST TİCARET
|3.525
|-1,03
|BIST İLETİŞİM
|401
|0,86
|BIST SPOR
|955
|1,29
|BIST İNŞAAT
|1.424
|1,19
|BIST MALİ
|1.502
|1,40
|BIST BANKA
|1.493
|1,24
|BIST SİGORTA
|5.826
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|937
|2,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.233
|1,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|650
|1,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.904
|1,48
|BIST BİLİŞİM
|747
|3,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.195
|0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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