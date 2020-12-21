Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
21.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.856-1,01BIST SINAİ2.176-0,92BIST GIDA, İÇECEK1.994-0,56BIST TEKSTIL, DERİ818-1,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.856
|-1,01
|BIST SINAİ
|2.176
|-0,92
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.994
|-0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|818
|-1,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.165
|-2,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.643
|-1,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.769
|0,51
|BIST METAL ANA
|3.940
|-1,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.059
|-0,02
|BIST MADENCİLİK
|1.298
|1,39
|BIST HİZMETLER
|1.151
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|83
|-0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|1.609
|-4,59
|BIST TURİZM
|273
|-2,22
|BIST TİCARET
|3.568
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|402
|-1,76
|BIST SPOR
|926
|-2,07
|BIST İNŞAAT
|1.415
|-0,26
|BIST MALİ
|1.486
|-1,55
|BIST BANKA
|1.475
|-1,74
|BIST SİGORTA
|5.768
|-1,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|925
|-1,57
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.220
|-1,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|649
|-1,33
|BIST TEKNOLOJİ
|1.885
|1,90
|BIST BİLİŞİM
|718
|1,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.183
|-1,74
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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