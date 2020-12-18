Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9430,22BIST SINAİ2.196-0,02BIST GIDA, İÇECEK2.0180,76BIST TEKSTIL, DERİ8310,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.943
|0,22
|BIST SINAİ
|2.196
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.018
|0,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|831
|0,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.261
|-2,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.663
|-0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.733
|1,19
|BIST METAL ANA
|4.021
|-1,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.050
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|1.296
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|1.160
|0,97
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,47
|BIST ULAŞTIRMA
|1.717
|1,43
|BIST TURİZM
|279
|-0,01
|BIST TİCARET
|3.492
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|414
|2,42
|BIST SPOR
|943
|-0,02
|BIST İNŞAAT
|1.432
|0,34
|BIST MALİ
|1.505
|0,68
|BIST BANKA
|1.488
|0,27
|BIST SİGORTA
|5.855
|-0,71
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|949
|1,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.237
|0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|661
|2,08
|BIST TEKNOLOJİ
|1.852
|0,31
|BIST BİLİŞİM
|706
|0,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|1,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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