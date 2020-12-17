Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:38
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.963-0,11BIST SINAİ2.1980,01BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,01BIST TEKSTIL, DERİ8290,74BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.963-0,11
BIST SINAİ2.1980,01
BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,01
BIST TEKSTIL, DERİ8290,74
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.3010,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.668-0,20
BIST TAŞ, TOPRAK1.708-0,12
BIST METAL ANA4.0790,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.023-0,50
BIST MADENCİLİK1.3062,11
BIST HİZMETLER1.1420,62
BIST ELEKTRİK82-0,64
BIST ULAŞTIRMA1.6601,84
BIST TURİZM2781,62
BIST TİCARET3.4590,63
BIST İLETİŞİM4050,53
BIST SPOR952-0,36
BIST İNŞAAT1.4030,29
BIST MALİ1.4880,17
BIST BANKA1.4800,15
BIST SİGORTA5.744-0,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9440,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.224-0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6410,98
BIST TEKNOLOJİ1.8480,21
BIST BİLİŞİM7020,65
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1750,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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