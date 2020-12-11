Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
11.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0840,48BIST SINAİ2.1631,04BIST GIDA, İÇECEK2.0010,48BIST TEKSTIL, DERİ829-0,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.084
|0,48
|BIST SINAİ
|2.163
|1,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.001
|0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|829
|-0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.169
|-0,94
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.627
|1,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.685
|-0,08
|BIST METAL ANA
|4.006
|2,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.015
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|1.238
|-1,01
|BIST HİZMETLER
|1.115
|-0,44
|BIST ELEKTRİK
|82
|-0,96
|BIST ULAŞTIRMA
|1.549
|-1,42
|BIST TURİZM
|279
|-1,28
|BIST TİCARET
|3.421
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|388
|-0,30
|BIST SPOR
|977
|-1,54
|BIST İNŞAAT
|1.406
|-0,26
|BIST MALİ
|1.451
|-0,50
|BIST BANKA
|1.433
|-1,04
|BIST SİGORTA
|5.570
|-0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|915
|-0,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.213
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|-0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|1.786
|-0,97
|BIST BİLİŞİM
|680
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.205
|-0,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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