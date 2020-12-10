Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0620,99BIST SINAİ2.1480,89BIST GIDA, İÇECEK2.0020,97BIST TEKSTIL, DERİ8361,82BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.062
|0,99
|BIST SINAİ
|2.148
|0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.002
|0,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|836
|1,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.195
|0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.598
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.692
|0,10
|BIST METAL ANA
|3.966
|1,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.984
|0,51
|BIST MADENCİLİK
|1.265
|0,71
|BIST HİZMETLER
|1.128
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.585
|0,19
|BIST TURİZM
|282
|0,04
|BIST TİCARET
|3.436
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|395
|0,68
|BIST SPOR
|972
|1,05
|BIST İNŞAAT
|1.427
|1,24
|BIST MALİ
|1.465
|1,18
|BIST BANKA
|1.452
|1,23
|BIST SİGORTA
|5.620
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|930
|0,53
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.218
|1,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|624
|0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|1.813
|0,48
|BIST BİLİŞİM
|666
|0,63
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.215
|1,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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