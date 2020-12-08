Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:42
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1200,22BIST SINAİ2.1221,14BIST GIDA, İÇECEK1.9891,01BIST TEKSTIL, DERİ8120,35BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.1200,22
BIST SINAİ2.1221,14
BIST GIDA, İÇECEK1.9891,01
BIST TEKSTIL, DERİ8120,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1532,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.608-0,60
BIST TAŞ, TOPRAK1.7240,65
BIST METAL ANA3.8204,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.946-0,18
BIST MADENCİLİK1.2500,36
BIST HİZMETLER1.1340,49
BIST ELEKTRİK830,51
BIST ULAŞTIRMA1.5940,94
BIST TURİZM287-0,94
BIST TİCARET3.4810,15
BIST İLETİŞİM3951,22
BIST SPOR979-0,83
BIST İNŞAAT1.4100,60
BIST MALİ1.4341,58
BIST BANKA1.4181,72
BIST SİGORTA5.6200,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9250,78
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.1871,79
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6180,74
BIST TEKNOLOJİ1.8040,45
BIST BİLİŞİM665-0,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2140,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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