Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
08.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1200,22BIST SINAİ2.1221,14BIST GIDA, İÇECEK1.9891,01BIST TEKSTIL, DERİ8120,35BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.120
|0,22
|BIST SINAİ
|2.122
|1,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.989
|1,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|812
|0,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.153
|2,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.608
|-0,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.724
|0,65
|BIST METAL ANA
|3.820
|4,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.946
|-0,18
|BIST MADENCİLİK
|1.250
|0,36
|BIST HİZMETLER
|1.134
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|83
|0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|1.594
|0,94
|BIST TURİZM
|287
|-0,94
|BIST TİCARET
|3.481
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|395
|1,22
|BIST SPOR
|979
|-0,83
|BIST İNŞAAT
|1.410
|0,60
|BIST MALİ
|1.434
|1,58
|BIST BANKA
|1.418
|1,72
|BIST SİGORTA
|5.620
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|925
|0,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.187
|1,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|1.804
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|665
|-0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.214
|0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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