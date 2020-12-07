Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:09
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.136-0,95BIST SINAİ2.0911,02BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,20BIST TEKSTIL, DERİ8071,03BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.136
|-0,95
|BIST SINAİ
|2.091
|1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|-0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|807
|1,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.128
|-1,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.605
|2,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.720
|0,06
|BIST METAL ANA
|3.594
|1,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.958
|0,63
|BIST MADENCİLİK
|1.231
|-0,25
|BIST HİZMETLER
|1.133
|-0,09
|BIST ELEKTRİK
|82
|0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|1.587
|0,63
|BIST TURİZM
|283
|0,01
|BIST TİCARET
|3.480
|-0,16
|BIST İLETİŞİM
|391
|-1,40
|BIST SPOR
|1.008
|1,63
|BIST İNŞAAT
|1.413
|1,40
|BIST MALİ
|1.420
|-0,47
|BIST BANKA
|1.413
|-1,21
|BIST SİGORTA
|5.634
|-0,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|0,00
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.164
|0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|1.802
|-0,44
|BIST BİLİŞİM
|667
|-1,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.216
|0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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