Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
13.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 5.033 -3,17
BIST SINAİ 1.811 -0,02
BIST GIDA, İÇECEK 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.033
|-3,17
|BIST SINAİ
|1.811
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.026
|-0,92
|BIST TEKSTIL, DERİ
|736
|1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.581
|-0,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.348
|-0,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.455
|2,97
|BIST METAL ANA
|3.008
|-0,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.407
|0,24
|BIST MADENCİLİK
|1.276
|-1,07
|BIST HİZMETLER
|1.084
|-0,47
|BIST ELEKTRİK
|76
|-0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|1.341
|-0,22
|BIST TURİZM
|235
|-0,78
|BIST TİCARET
|3.321
|-0,81
|BIST İLETİŞİM
|410
|-0,33
|BIST SPOR
|992
|-3,15
|BIST İNŞAAT
|1.389
|0,98
|BIST MALİ
|1.227
|-0,36
|BIST BANKA
|1.164
|-0,27
|BIST SİGORTA
|5.514
|0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|964
|-1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.023
|-0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|577
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|1.850
|0,44
|BIST BİLİŞİM
|683
|-0,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.048
|0,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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