Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.623 0,22
BIST SINAİ 1.547 0,41
BIST GIDA, İÇECEK 1.
26.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.623
|0,22
|BIST SINAİ
|1.547
|0,41
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.549
|0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|592
|0,54
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.125
|1,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.233
|0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.164
|1,69
|BIST METAL ANA
|2.611
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.061
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|1.213
|0,45
|BIST HİZMETLER
|998
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|59
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.307
|-0,54
|BIST TURİZM
|178
|0,82
|BIST TİCARET
|3.244
|0,82
|BIST İLETİŞİM
|366
|0,30
|BIST SPOR
|737
|2,58
|BIST İNŞAAT
|1.243
|0,45
|BIST MALİ
|1.133
|0,78
|BIST BANKA
|1.114
|1,30
|BIST SİGORTA
|5.099
|0,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|944
|1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|491
|0,22
|BIST TEKNOLOJİ
|1.619
|0,43
|BIST BİLİŞİM
|529
|0,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|932
|0,54
Kaynak: AA