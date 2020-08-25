Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.559 -0,56
BIST SINAİ 1.559 0,23
BIST GIDA, İÇECEK 1.
25.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.559
|-0,56
|BIST SINAİ
|1.559
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.552
|0,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|591
|-0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.116
|0,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.242
|0,43
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.165
|-0,45
|BIST METAL ANA
|2.638
|0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.085
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|1.240
|-0,25
|BIST HİZMETLER
|1.003
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|60
|-0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.340
|2,62
|BIST TURİZM
|182
|-1,00
|BIST TİCARET
|3.215
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|370
|-0,19
|BIST SPOR
|780
|5,59
|BIST İNŞAAT
|1.243
|-0,50
|BIST MALİ
|1.148
|-0,20
|BIST BANKA
|1.124
|-0,33
|BIST SİGORTA
|5.155
|0,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|967
|1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|947
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|498
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|1.626
|-0,31
|BIST BİLİŞİM
|529
|0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|941
|-0,84
Kaynak: AA