Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.394 0,28
BIST SINAİ 1.581 -0,16
BIST GIDA, İÇECEK 1.
21.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.394
|0,28
|BIST SINAİ
|1.581
|-0,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.533
|-0,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|589
|0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.074
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.300
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.195
|-0,22
|BIST METAL ANA
|2.617
|-0,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.094
|-0,74
|BIST MADENCİLİK
|1.293
|-0,57
|BIST HİZMETLER
|1.012
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|65
|-0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|1.322
|0,52
|BIST TURİZM
|177
|-1,04
|BIST TİCARET
|3.192
|-0,23
|BIST İLETİŞİM
|385
|0,04
|BIST SPOR
|668
|0,93
|BIST İNŞAAT
|1.294
|3,27
|BIST MALİ
|1.169
|1,13
|BIST BANKA
|1.161
|1,16
|BIST SİGORTA
|5.121
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|939
|1,91
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|952
|1,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|509
|0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|1.660
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|527
|-0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|955
|2,09
Kaynak: AA