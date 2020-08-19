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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.643 3,13
BIST SINAİ 1.532 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 1.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
19.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.643 3,13
BIST SINAİ 1.532 0,77
BIST GIDA, İÇECEK 1.525 -0,11
BIST TEKSTIL, DERİ 576 0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.089 1,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.207 1,35
BIST TAŞ, TOPRAK 1.182 0,98
BIST METAL ANA 2.545 0,52
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.075 0,62
BIST MADENCİLİK 1.256 1,03
BIST HİZMETLER 1.001 1,93
BIST ELEKTRİK 60 0,17
BIST ULAŞTIRMA 1.307 0,47
BIST TURİZM 181 -0,02
BIST TİCARET 3.239 3,55
BIST İLETİŞİM 376 0,90
BIST SPOR 633 2,43
BIST İNŞAAT 1.236 0,36
BIST MALİ 1.144 0,90
BIST BANKA 1.146 0,99
BIST SİGORTA 5.088 0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 899 0,25
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 920 0,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 502 1,23
BIST TEKNOLOJİ 1.674 1,15
BIST BİLİŞİM 523 0,94
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 974 1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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