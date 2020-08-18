Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.524 4,24
BIST SINAİ 1.526 0,79
BIST GIDA, İÇECEK 1.
18.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.524
|4,24
|BIST SINAİ
|1.526
|0,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.535
|0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|576
|0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.072
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.202
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.177
|1,67
|BIST METAL ANA
|2.522
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.061
|0,85
|BIST MADENCİLİK
|1.267
|1,92
|BIST HİZMETLER
|987
|0,94
|BIST ELEKTRİK
|60
|2,18
|BIST ULAŞTIRMA
|1.310
|1,19
|BIST TURİZM
|181
|2,03
|BIST TİCARET
|3.154
|0,33
|BIST İLETİŞİM
|374
|1,38
|BIST SPOR
|615
|2,70
|BIST İNŞAAT
|1.220
|1,06
|BIST MALİ
|1.136
|1,48
|BIST BANKA
|1.136
|1,71
|BIST SİGORTA
|4.996
|2,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|906
|2,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|916
|1,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|499
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|1.672
|0,77
|BIST BİLİŞİM
|519
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|966
|1,61
Kaynak: AA