Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.389 -1,10
BIST SINAİ 1.536 1,69
BIST GIDA, İÇECEK 1.
11.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.389
|-1,10
|BIST SINAİ
|1.536
|1,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.540
|2,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|588
|1,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.123
|1,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.187
|0,77
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.196
|2,31
|BIST METAL ANA
|2.516
|1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.124
|3,26
|BIST MADENCİLİK
|1.281
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|989
|2,15
|BIST ELEKTRİK
|59
|1,66
|BIST ULAŞTIRMA
|1.344
|8,08
|BIST TURİZM
|188
|4,62
|BIST TİCARET
|3.125
|1,19
|BIST İLETİŞİM
|378
|0,96
|BIST SPOR
|597
|3,09
|BIST İNŞAAT
|1.219
|0,90
|BIST MALİ
|1.131
|2,84
|BIST BANKA
|1.114
|3,85
|BIST SİGORTA
|4.989
|1,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|898
|4,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|922
|2,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|510
|1,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.694
|1,82
|BIST BİLİŞİM
|513
|1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|998
|2,57
Kaynak: AA