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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 301.225 1,97
BIST SINAİ 160.136 0,33
BIST GIDA, İÇECEK 165.059 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
24.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 301.225 1,97
BIST SINAİ 160.136 0,33
BIST GIDA, İÇECEK 165.059 -0,24
BIST TEKSTIL, DERİ 61.434 -0,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 117.092 2,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.732 0,47
BIST TAŞ, TOPRAK 129.073 1,09
BIST METAL ANA 254.596 -0,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 214.054 0,97
BIST MADENCİLİK 137.550 0,01
BIST HİZMETLER 106.594 -0,28
BIST ELEKTRİK 6.404 -0,75
BIST ULAŞTIRMA 138.867 -0,25
BIST TURİZM 19.984 -1,69
BIST TİCARET 345.040 -0,14
BIST İLETİŞİM 40.918 -0,03
BIST SPOR 58.811 -1,53
BIST İNŞAAT 122.676 -0,85
BIST MALİ 126.360 -0,16
BIST BANKA 126.605 -0,52
BIST SİGORTA 518.565 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 91.585 0,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.100 0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.434 -0,60
BIST TEKNOLOJİ 169.045 0,15
BIST BİLİŞİM 55.500 -0,93
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.661 0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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