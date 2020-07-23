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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 294.982 1,42
BIST SINAİ 160.245 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 166.413 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
23.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 294.982 1,42
BIST SINAİ 160.245 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 166.413 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 61.596 0,31
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 114.550 1,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 125.177 1,39
BIST TAŞ, TOPRAK 128.787 1,21
BIST METAL ANA 257.235 0,76
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 212.229 0,84
BIST MADENCİLİK 139.013 1,22
BIST HİZMETLER 106.946 1,31
BIST ELEKTRİK 6.486 1,60
BIST ULAŞTIRMA 139.352 1,21
BIST TURİZM 20.338 0,53
BIST TİCARET 343.728 1,57
BIST İLETİŞİM 41.275 0,90
BIST SPOR 59.563 0,35
BIST İNŞAAT 123.596 1,73
BIST MALİ 127.005 0,77
BIST BANKA 127.970 0,64
BIST SİGORTA 519.099 0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.950 3,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.771 1,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 57.254 0,06
BIST TEKNOLOJİ 167.687 2,20
BIST BİLİŞİM 56.280 0,80
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 89.795 1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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