Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 294.982 1,42
BIST SINAİ 160.245 0,98
BIST GIDA, İÇECEK 166.413 0,50
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
23.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|294.982
|1,42
|BIST SINAİ
|160.245
|0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|166.413
|0,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.596
|0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|114.550
|1,38
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|125.177
|1,39
|BIST TAŞ, TOPRAK
|128.787
|1,21
|BIST METAL ANA
|257.235
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|212.229
|0,84
|BIST MADENCİLİK
|139.013
|1,22
|BIST HİZMETLER
|106.946
|1,31
|BIST ELEKTRİK
|6.486
|1,60
|BIST ULAŞTIRMA
|139.352
|1,21
|BIST TURİZM
|20.338
|0,53
|BIST TİCARET
|343.728
|1,57
|BIST İLETİŞİM
|41.275
|0,90
|BIST SPOR
|59.563
|0,35
|BIST İNŞAAT
|123.596
|1,73
|BIST MALİ
|127.005
|0,77
|BIST BANKA
|127.970
|0,64
|BIST SİGORTA
|519.099
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.950
|3,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.771
|1,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.254
|0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|167.687
|2,20
|BIST BİLİŞİM
|56.280
|0,80
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.795
|1,76
Kaynak: AA