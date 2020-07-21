Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 294.762 0,34
BIST SINAİ 161.892 0,93
BIST GIDA, İÇECEK 167.315 1,54
BIST TEKSTIL, DERİ 62.
21.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|294.762
|0,34
|BIST SINAİ
|161.892
|0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|167.315
|1,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|62.161
|0,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|115.748
|-0,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|126.883
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|130.616
|2,00
|BIST METAL ANA
|260.761
|0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.015
|0,13
|BIST MADENCİLİK
|139.190
|1,25
|BIST HİZMETLER
|108.045
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|6.617
|1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|140.949
|0,75
|BIST TURİZM
|20.845
|4,20
|BIST TİCARET
|343.836
|1,07
|BIST İLETİŞİM
|42.015
|2,05
|BIST SPOR
|56.078
|-0,36
|BIST İNŞAAT
|128.626
|0,06
|BIST MALİ
|128.249
|0,97
|BIST BANKA
|128.432
|1,03
|BIST SİGORTA
|528.337
|-0,06
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.800
|1,12
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.739
|1,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|57.760
|0,55
|BIST TEKNOLOJİ
|162.954
|0,74
|BIST BİLİŞİM
|56.455
|1,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|89.286
|1,95
Kaynak: AA