Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 284.815 3,01
BIST SINAİ 159.590 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 162.785 0,28
BIST TEKSTIL, DERİ 61.
17.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|284.815
|3,01
|BIST SINAİ
|159.590
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.785
|0,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|61.762
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|113.983
|1,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.075
|0,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|125.756
|-0,03
|BIST METAL ANA
|260.523
|-1,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|214.624
|1,58
|BIST MADENCİLİK
|136.196
|3,95
|BIST HİZMETLER
|106.326
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|6.638
|-0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|140.900
|-0,08
|BIST TURİZM
|19.246
|-0,11
|BIST TİCARET
|337.139
|-0,14
|BIST İLETİŞİM
|41.088
|0,41
|BIST SPOR
|59.582
|-1,25
|BIST İNŞAAT
|122.299
|0,40
|BIST MALİ
|126.491
|0,10
|BIST BANKA
|127.772
|-0,28
|BIST SİGORTA
|512.871
|0,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|86.163
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|101.809
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|56.513
|0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|159.220
|-0,39
|BIST BİLİŞİM
|54.245
|1,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.625
|0,48
Kaynak: AA