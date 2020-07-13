Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 275.125 3,32
BIST SINAİ 156.257 2,86
BIST GIDA, İÇECEK 162.061 2,35
BIST TEKSTIL, DERİ 59.
13.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|275.125
|3,32
|BIST SINAİ
|156.257
|2,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|162.061
|2,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|59.748
|2,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|108.281
|5,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.886
|2,16
|BIST TAŞ, TOPRAK
|125.635
|5,70
|BIST METAL ANA
|259.975
|2,66
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|203.416
|3,19
|BIST MADENCİLİK
|130.562
|2,37
|BIST HİZMETLER
|105.676
|2,00
|BIST ELEKTRİK
|6.661
|3,88
|BIST ULAŞTIRMA
|141.107
|1,45
|BIST TURİZM
|18.641
|4,74
|BIST TİCARET
|330.590
|1,84
|BIST İLETİŞİM
|41.408
|1,89
|BIST SPOR
|66.537
|-3,50
|BIST İNŞAAT
|117.573
|2,53
|BIST MALİ
|124.221
|1,95
|BIST BANKA
|126.259
|1,02
|BIST SİGORTA
|487.683
|2,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|85.494
|4,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.071
|2,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|54.370
|3,99
|BIST TEKNOLOJİ
|157.081
|2,43
|BIST BİLİŞİM
|53.779
|4,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|84.190
|2,50
Kaynak: AA