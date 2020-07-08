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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.870 0,36
BIST SINAİ 158.102 0,54
BIST GIDA, İÇECEK 165.919 0,84
BIST TEKSTIL, DERİ 61.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
08.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.870 0,36
BIST SINAİ 158.102 0,54
BIST GIDA, İÇECEK 165.919 0,84
BIST TEKSTIL, DERİ 61.702 -0,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.274 -0,34
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 124.680 0,45
BIST TAŞ, TOPRAK 128.553 -0,64
BIST METAL ANA 258.006 1,19
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 202.368 0,51
BIST MADENCİLİK 134.092 0,75
BIST HİZMETLER 107.646 -0,10
BIST ELEKTRİK 6.764 0,03
BIST ULAŞTIRMA 136.310 -1,57
BIST TURİZM 18.623 -2,11
BIST TİCARET 339.407 -0,51
BIST İLETİŞİM 41.730 0,45
BIST SPOR 75.230 -2,90
BIST İNŞAAT 124.400 2,25
BIST MALİ 128.142 0,07
BIST BANKA 130.643 -0,63
BIST SİGORTA 497.553 0,83
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.011 -0,43
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.711 0,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 56.360 0,51
BIST TEKNOLOJİ 158.624 0,73
BIST BİLİŞİM 53.968 2,08
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 90.088 -0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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