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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.199 0,58
BIST SINAİ 153.789 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 158.052 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 60.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
03.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:31

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.199 0,58
BIST SINAİ 153.789 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 158.052 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 60.509 0,86
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.953 1,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.096 -0,08
BIST TAŞ, TOPRAK 116.405 2,11
BIST METAL ANA 255.473 -0,87
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 199.159 0,37
BIST MADENCİLİK 131.286 0,00
BIST HİZMETLER 105.102 0,81
BIST ELEKTRİK 6.242 1,88
BIST ULAŞTIRMA 142.612 -1,40
BIST TURİZM 17.923 2,95
BIST TİCARET 327.604 1,99
BIST İLETİŞİM 41.259 0,02
BIST SPOR 74.582 0,69
BIST İNŞAAT 120.447 -0,14
BIST MALİ 125.552 -0,27
BIST BANKA 130.734 -0,78
BIST SİGORTA 483.435 1,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.488 0,72
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 99.435 -0,03
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 52.557 0,61
BIST TEKNOLOJİ 156.946 0,57
BIST BİLİŞİM 52.662 4,03
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.395 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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