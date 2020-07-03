Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 261.199 0,58
BIST SINAİ 153.789 0,13
BIST GIDA, İÇECEK 158.052 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 60.
03.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|261.199
|0,58
|BIST SINAİ
|153.789
|0,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|158.052
|0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.509
|0,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|109.953
|1,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.096
|-0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|116.405
|2,11
|BIST METAL ANA
|255.473
|-0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|199.159
|0,37
|BIST MADENCİLİK
|131.286
|0,00
|BIST HİZMETLER
|105.102
|0,81
|BIST ELEKTRİK
|6.242
|1,88
|BIST ULAŞTIRMA
|142.612
|-1,40
|BIST TURİZM
|17.923
|2,95
|BIST TİCARET
|327.604
|1,99
|BIST İLETİŞİM
|41.259
|0,02
|BIST SPOR
|74.582
|0,69
|BIST İNŞAAT
|120.447
|-0,14
|BIST MALİ
|125.552
|-0,27
|BIST BANKA
|130.734
|-0,78
|BIST SİGORTA
|483.435
|1,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.488
|0,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.435
|-0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.557
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|156.946
|0,57
|BIST BİLİŞİM
|52.662
|4,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|87.395
|1,18
Kaynak: AA