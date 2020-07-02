Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 259.138 2,47
BIST SINAİ 153.008 1,91
BIST GIDA, İÇECEK 157.181 1,67
BIST TEKSTIL, DERİ 60.
02.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|259.138
|2,47
|BIST SINAİ
|153.008
|1,91
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.181
|1,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|60.072
|2,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|107.745
|2,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.192
|1,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|115.213
|4,74
|BIST METAL ANA
|254.333
|2,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|196.899
|1,44
|BIST MADENCİLİK
|130.941
|0,09
|BIST HİZMETLER
|103.945
|0,71
|BIST ELEKTRİK
|6.179
|1,50
|BIST ULAŞTIRMA
|144.752
|-0,04
|BIST TURİZM
|17.389
|4,77
|BIST TİCARET
|319.523
|0,61
|BIST İLETİŞİM
|41.077
|0,94
|BIST SPOR
|72.934
|-0,09
|BIST İNŞAAT
|120.867
|0,48
|BIST MALİ
|125.752
|1,31
|BIST BANKA
|131.721
|0,72
|BIST SİGORTA
|474.364
|1,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.401
|1,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|99.296
|1,70
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|52.163
|2,30
|BIST TEKNOLOJİ
|156.379
|1,34
|BIST BİLİŞİM
|50.481
|2,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|86.667
|3,29
Kaynak: AA