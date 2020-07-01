Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 252.330 -1,13
BIST SINAİ 150.726 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 154.701 0,12
BIST TEKSTIL, DERİ 58.
01.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|252.330
|-1,13
|BIST SINAİ
|150.726
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|154.701
|0,12
|BIST TEKSTIL, DERİ
|58.969
|-0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|105.571
|-0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.874
|-0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|109.621
|4,50
|BIST METAL ANA
|249.485
|-0,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|194.665
|-0,02
|BIST MADENCİLİK
|133.124
|2,01
|BIST HİZMETLER
|103.418
|-1,24
|BIST ELEKTRİK
|6.102
|2,33
|BIST ULAŞTIRMA
|144.797
|-1,88
|BIST TURİZM
|16.289
|-0,94
|BIST TİCARET
|318.357
|-1,82
|BIST İLETİŞİM
|41.045
|-1,23
|BIST SPOR
|73.484
|1,07
|BIST İNŞAAT
|116.971
|-0,30
|BIST MALİ
|124.267
|-0,91
|BIST BANKA
|131.274
|-1,65
|BIST SİGORTA
|460.362
|-0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.962
|0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.683
|-0,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|50.768
|1,30
|BIST TEKNOLOJİ
|154.519
|0,59
|BIST BİLİŞİM
|48.973
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|83.655
|2,01
Kaynak: AA