Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 255.298 1,27
BIST SINAİ 150.552 1,23
BIST GIDA, İÇECEK 155.006 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 59.
30.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|255.298
|1,27
|BIST SINAİ
|150.552
|1,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.006
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|59.459
|1,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|106.382
|2,77
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|121.974
|0,51
|BIST TAŞ, TOPRAK
|104.760
|2,03
|BIST METAL ANA
|251.744
|1,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.863
|1,68
|BIST MADENCİLİK
|129.430
|0,49
|BIST HİZMETLER
|104.846
|0,70
|BIST ELEKTRİK
|5.972
|3,29
|BIST ULAŞTIRMA
|146.630
|0,28
|BIST TURİZM
|16.490
|1,25
|BIST TİCARET
|324.556
|0,67
|BIST İLETİŞİM
|41.644
|0,08
|BIST SPOR
|74.032
|-0,54
|BIST İNŞAAT
|118.350
|0,82
|BIST MALİ
|125.566
|0,62
|BIST BANKA
|134.807
|0,41
|BIST SİGORTA
|466.485
|0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.550
|2,80
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|97.612
|0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|49.213
|2,07
|BIST TEKNOLOJİ
|153.699
|1,40
|BIST BİLİŞİM
|49.265
|1,33
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|81.914
|1,88
Kaynak: AA